LIVE: Cercle Brugge staat voor "moeilijke wedstrijd" tegen reeds veroordeeld Beerschot: "Geen zin om te speculeren"

Cercle Brugge ontvangt Beerschot vandaag op de tweede speeldag van de play-offs. Hoewel Beerschot al officieel gedegradeerd is, waarschuwt Jimmy De Wulf, coach van Cercle, voor een gevaarlijke tegenstander.

"Ik verwacht een heel moeilijke wedstrijd en het is aan ons om iedereen scherp te zetten", aldus de trainer. Na de teleurstellende 2-2 tegen Kortrijk vorige week, waarin Cercle de overwinning in de slotfase uit handen gaf, blijft de focus bij de club. "We hebben de nodige analyses gemaakt, maar het is niet dat we een slechte wedstrijd speelden", legt De Wulf uit. Cercle had de controle over de wedstrijd, maar kon het niet tot het einde vasthouden.

Cercle staat momenteel tweede in het klassement, mede door de zege van STVV tegen Beerschot. Ondanks het gelijkspel tegen Kortrijk blijft de opdracht voor vandaag ongewijzigd: winnen van Beerschot. "Onze opdracht blijft dezelfde. Zelfs als we gewonnen hadden tegen Kortrijk, zouden we ook tegen Beerschot willen winnen", zegt De Wulf.

De coach benadrukt dat zijn team zich enkel moet concentreren op hun eigen prestaties. "We moeten alleen naar onszelf kijken. Het geeft geen zin om te speculeren", voegt hij eraan toe.

Ondanks het puntenverlies in Kortrijk, haalt De Wulf ook positieve zaken aan. "We speelden over het algemeen een goeie partij. Ik ben niet iemand die in het negatieve blijft hangen", zegt de coach.

Tot slot is De Wulf tevreden over de eerste basisplaats van Steve Ngoura. "Ik was daar heel tevreden over. De energie en output die hij bracht, was uitstekend", concludeert De Wulf, terwijl hij aangeeft dat de connectie met de andere spelers nog verder zal verbeteren.