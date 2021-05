Operatie redding, episode 2: Waasland-Beveren gaat tegen Seraing op zoek naar goede uitgangspositie

Twee weken geleden ontsnapte Waasland-Beveren miraculeus aan rechtstreekse degradatie. De Leeuwen hebben echter nog niets in handen. Willen ze ook volgend seizoen in 1A voetballen, moeten ze zich in een dubbele confrontatie voorbij Seraing, nummer twee in 1B, knokken.

Nicky Hayen veranderde alvast niets aan zijn aanpak. Net als in de aanloop naar de wedstrijd tegen OHL, ging hij met zijn team ook nu weer op afzondering. Dit zijn alvast de 21 namen die in Pairay voor een goede uitgangspositie moeten zorgen. Vukotic zit zijn tweede schorsingsdag uit. Leuko, Wiegel en Bastians liggen nog steeds in de lappenmand. Onze coach selecteerde deze 21 spelers voor de eerste barragewedstrijd tegen RFC Seraing. Komaan Beveren! 💛💙💪🦁

#serwbe #leeuwenstrijdensamen pic.twitter.com/SijtyacIkJ — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) April 30, 2021 Seraing kroop deze week maar al te graag in de rol van underdog. Al beseft het team van Emilio Ferrera maar al te goed dat dit een unieke kans is om een tweede promotie op rij te vieren. Het nummer twee kan vanavond opnieuw rekenen op Mikautadze, de man die vooral in het begin van het seizoen met de ogen toe de weg naar doel vond. Hij zal wellicht de plaats innemen van Gueye, die vorige week tegen Lommel geblesseerd uitviel. De wedstrijd van zaterdag staat onder leiding van Lawrence Visser. Hij wordt bijgestaan door VAR Bert Put. De terugwedstrijd op de Freethiel vindt plaats op 08/05. Check zeker betFIRST voor interessante odds!

Volg Seraing - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.