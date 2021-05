Waasland-Beveren staat voor cruciale terugwedstrijd tegen RFC Seraing: blijven de Waaslanders in de hoogste voetbalklasse?

Deze avond staan Waasland-Beveren en RFC Seraing tegenover elkaar in de cruciale terugwedstrijd voor het behoud/promotie. De heenwedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel, waardoor het dus nog alle kanten uit kan.

Waasland-Beveren scoorde vorig weekend een belangrijk uitdoelpunt via Frey, waardoor de Waaslanders licht in het voordeel zijn voor de terugwedstrijd. Serge Leuko en Andreas Wiegel zijn er echter niet bij door blessures, maar Aleksandar Vukotic en Felix Bastians zitten wel opnieuw in de selectie.

RFC Seraing moet absoluut scoren als ze nog kans willen maken op promotie naar 1A, maar met Georges Mikautadze beschikt de club wel over een echte goalgetter. De aanvaller was dit seizoen al goed voor 20 doelpunten in 23 wedstrijden in alle competities samen.

Blijft Waasland-Beveren in 1A of zorgt RFC Seraing voor een serieuze stunt?