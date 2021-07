Volg Club Brugge-RC Genk hier vanavond live vanaf 20u45

Zaterdag staat met de Supercup de eerste prijs van het seizoen op een spel. Al wordt het voor Club Brugge en KRC Genk vooral een laatste test in een korte en vreemde voorbereiding.

Minder dan twee maanden geleden ging Racing Genk op de slotspeeldag winnen in Jan Breydel. Na een erg korte en turbulente -de spelers arriveerden met mondjesmaat omwille van internationale toernooien- voorbereiding, pikken de heren voetballers zaterdag opnieuw de draad op.

Landskampioen Club Brugge heeft nog geen nieuwkomer kunnen voorstellen. Toch zullen er enkele minder vertrouwde gezichten aan de aftrap komen in de Supercup: Mignolet (blessure), Vormer (quarantaine) en de EK-gangers Sobol en Vanaken zijn nog niet van de partij.

Na een schitterend seizoenseinde branden John van den Brom en KRC Genk van ambitie. De Supercup is een doel voor de Limburgers, maakte de Nederlandse coach vrijdag duidelijk. Al moet ook Racing Genk onthoofd aan de aftrap komen: Lucumi, Cuesta en Munoz speelden op de Copa America en genieten van wat vakantie, terwijl Arteaga pas arriveerde uit Mexico. Thorstvedt sukkelt met de knie en is niet inzetbaar. Op Kouassi is het ook nog even wachten. Bij Racing Genk zouden met Sadick, Jukleröd, Eiting en Trésor vier nieuwkomers in actie kunnen komen tegen Club Brugge.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Jonathan Lardot en is live te volgen op deze website vanaf 20u45.

