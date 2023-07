Uitsluiting, owngoal en penalty's bepalend: Antwerp lang dominant maar verovert Supercup pas in strafschoppenreeks

Een derde prijs in evenveel maanden is een feit voor Antwerp. Al had het wel veel meer voeten in de aarde dan iedereen op de Bosuil bij de rust gedacht zou hebben. Antwerp was lang heer en meester, maar had uiteindelijk nog strafschoppen nodig in de Supercup tegen KV Mechelen.

Het aantal nieuwkomers aan de aftrap was langs beide zijden vrij beperkt en de waardeverhoudingen leken erg op die van vorig seizoen. Mechelen werd volledig onder de voet gelopen op de Bosuil en het duo Balikwisha-Bataille, met dank aan de infiltraties van laatstgenoemde richtte aardig wat schade aan. De rechtsachter stuitte op Coucke. © photonews Het was slechts uitstel van executie, want een paar minuten later was Balikwisha de afwerker van dienst. De ex-speler van Standard stond zo vrij in de kleine baklijn dat hij echt niet meer kon missen. Na Mechels geklungel op hoekschop - verdedigers konden hun duel tegen Kerk maar niet winnen - trapte Balikwisha ook al rap een tweede binnen. Eerste VAR-tussenkomst Die telde evenwel niet. Na de eerste VAR-tussenkomst van het seizoen aarzelde scheidsrechter Visser lang, maar hij zag uiteindelijk toch buitenspel van Balikwisha. Met de rust in zicht nog enkele momenten van opwinding: Vanlerberghe kopt tegen de lat van zijn eigen doel, Coucke tikte dan weer een afstandsknal van Avila over. © photonews Veel minder Antwerps gevaar na rust. Het bleef een half mirakel dat KV Mechelen nog niet uitgeteld was, maar de hoop op een gelijkmaker was er dus wel degelijk. Zeker bij Storm, die na een goede loopbeweging toch eens Butez op de proef stelde. Diezelfde Storm was even later slachtoffer van een tackle langs achter van Avila. Visser trok meteen rood voor de Argentijn. De numerieke meerderheid wakkerde het geloof bij Malinwa weer helemaal aan. Het kon dan ook nog op wat extra hulp rekenen. Butez bracht redding op het schot van Lauberbach, maar De Laet trapte in eigen doel: 1-1 en dus moest een strafschoppenreeks de winnaar aanduiden. Lavalée de pineut En of het nog een dolle penaltyserie zou worden. Bij de twee missers van Antwerp zag het er niet goed uit voor de landskampioen, maar ook KV Mechelen zou twee van zijn eerste vijf elfmeters missen. Coucke kon amper geloven dat de strafschop van Scott achter zich in doel rolde en vervolgens trapte Lavaléé over: 5-4 voor Antwerp!