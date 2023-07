Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuil



83

Zo zie je maar wat een vreemd spelletje voetbal blijft. Zeven minuten scheiden ons van strafschoppen, want verlengingen staan niet op het menu.



79

Ngal'Ayel Mukau

Frederic Soelle Soelle





78



Owngoal van Ritchie De Laet: -

Daar is de gelijkmaker. Butez redt nog het schot van Lauberbach, maar De Laet tikt in eigen doel.



76

Bolingoli geeft mee met Lauberbach. De Duitser schiet in de armen van Butez.



75

Bij Malinwa hebben ze de geest weer helemaal gevonden nu ze met een man meer op het veld staan. Het ziet er naar uit dat we echt nog wel een boeiende slotfase krijgen.



71

Gyrano Kerk

Samuel Vines





69

Rode kaart voor Gaston Avilla

Een forse tackle van Avila langs achter op Storm. Scheidsrechter Visser kent geen genade en stuurt de linksachter van Antwerp met rood naar de kant.



66

Het is inmiddels beginnen regenen boven de Bosuil. Dat biedt nog meer mogelijkheden om met slidings uit te pakken. Sowieso zien we wat meer bitsige duels in de tweede helft.



62

Redding Butez

Goede loopbeweging van Storm. Zijn schot zet Butez aan het werk. Dit is het beste wat KV al laten zien heeft.



58

Gele kaart voor Gyrano Kerk





57

Gele kaart voor Lion Lauberbach





55

Gele kaart voor Alhassan Yusuf





52

Door de bal van bij de doelman van voet tot voet te laten gaan, blijft KV Mechelen zich in nestelen werken. Het komt steevast te zeer onder druk te staan.



48

Ondrejka krijgt ruimte om aan te leggen. Het wordt een harde plaatsbal naast.



47

Gele kaart voor Daam Foulon





46

Tristan Loiseaux

Daam Foulon





46

Alec Van Hoorenbeeck

Boli Bolingoli Mbombo





46

De tweede helft is afgetrapt.



45+4

Muja kopt een voorzet van Ondrejka net naast.



45+2

Nog even alle hens aan dek bij KV wanneer de ene verdediger de bal op de andere trapt. Meer dan een zoveelste hoekschop houdt Antwerp er niet aan over.



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



43

Nog een paar minuten tot de rust en het ziet er naar uit dat die bereikt zal worden met een krappe voorsprong voor Antwerp.



40

Redding Coucke

En nu moet Coucke een afstandsknal van Avila over tikken. Zo zit de schwung plots wel weer in deze partij.



39

Net geen owngoal Vanlerberghe

En daar is zo'n moment! Vanlerberghe duikt de bal tegen de lat van zijn eigen doel.



38

De Antwerpse controle is zo groot dat het toch wat slaapverwekkend wordt. De match kan een extra opstoot aan adrenaline wel gebruiken.



34

In de jongste minuten ook terug wat meer snedige acties vanwege Antwerp. De laatste kwam op naam van nieuwkomer Ondrejka en dat zullen ze hier op de Bosuil natuurlijk graag zien.



30

Daarnet toch eindelijk een vorm van Mechelse dreiging, met Storm die een eerste keer voorbij Bataille ging. De voorzet van de linkerflankspeler was matig en belandde recht in de handen van Butez.



27

Van een hoog tempo is momenteel niet bepaald sprake. Bij Antwerp voelen ze natuurlijk aan dat ze zo ook wel de match volledig in handen hebben.



23

Je moet het KV Mechelen nageven: het probeert in balbezit van achteraan op te bouwen. Al is het zeer de vraag of dat vanavond een goed idee is. Het geraakt tot dusver amper over de middenlijn.



19

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.

Scheidsrechter Visser gaat naar het scherm kijken en aarzelt lang. Uiteindelijk wordt besloten dat er sprake is van buitenspel. Bizar, maar de spanning blijft zo wel (een beetje) in de match.



16

De VAR is het doelpunt aan het checken...





14

Doelpunt van Michel Ange Balikwisha

KV Mechelen krijgt een hoekschop maar niet uit de eigen zestien en Balikwisha trapt dan maar de 2-0 onder Coucke binnen. Match al beslist?



13

Het was echt wel te makkelijk hoe Mechelen zich bij het openingsdoelpunt in de luren liet leggen. Daar kan Defour na de match sowieso niet tevreden over zijn.



9



Doelpunt van Michel Ange Balikwisha (Jelle Bataille)

Het staat toch al snel 1-0. Balikwisha staat zo vrij dat hij echt niet kan missen en tikt Antwerp van dichtbij op voorsprong. Er ging opnieuw een overlap van Bataille aan vooraf.



7

Eerste grote kans

De eerste grote kans uit de partij! Bataille staat aan de tweede paal vrij op de voorzet van Balikwisha. Coucke met een aardige reflex in zijn korte hoek.



5

Coucke moest al eens aan het werk om een voorzet over te duwen. Tot daar het doelgevaar in de eerste minuten.



1

Een nieuw voetbalseizoen is afgetrapt op de Bosuil. Wie pakt de eerste prijs?



1

Antwerp - KV Mechelen: 0-0





17:16



𝐗𝐈 I Deze elf gaan straks het veld op tegen Antwerp 💛❤️



Volg de Supercup fase per fase in ons matchcenter 👉 https://t.co/wKZ6qtQWCA#trotsoponzekleuren #altijdgeelenrood pic.twitter.com/9AS5O5DsYs — KV Mechelen (@kvmechelen) July 23, 2023



Antwerp: Jacob Ondrejka - Jean Butez - Ritchie De Laet - Gyrano Kerk - Alhassan Yusuf - Michel Ange Balikwisha - Arbnor Muja - Gaston Avilla - Toby Alderweireld - Jelle Bataille - Arthur Vermeeren

Bank: Senne Lammens - George Ilenikhena - Victor Udoh - Samuel Vines - Christopher Scott - Zeno Van Den Bosch - Anthony Valencia



KV Mechelen: Lion Lauberbach - Tristan Loiseaux - Gaëtan Coucke - Julien Ngoy - Nikola Storm - Dimitri Lavalée - Rob Schoofs - Alec Van Hoorenbeeck - Kerim Mrabti - Jordi Vanlerberghe - Ngal'Ayel Mukau

Bank: Daam Foulon - Dirk Asare - Yannick Thoelen - Boli Bolingoli Mbombo - David Bates - Frederic Soelle Soelle - Bilal Bafdili