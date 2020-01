Bayern veegt de vloer aan met Schalke en komt op een punt van de leiding in de Bundesliga

Zaterdagavond stond de interessante clash tussen FC Bayern München en FC Schalke 04 op het programma. De Rekordmeister komt nu op een punt van leider RB Leipzig.

Met een indrukwekkende 0-4 zege bij Hertha Berlijn was Bayern uitstekend begonnen aan 2020 en daar heeft het nu nog een knappe zege aan weten toe te voegen. Tegen Schalke koos Hans-Dieter Flick opnieuw voor Ivan Perisic (ex-Club en Roeselare) in de basis. Verder rekende Bayern uiteraard weer op het torinstinct van Robert Lewandowski. Benito Raman was er bij Schalke niet bij wegens ziekte.

Na nauwelijks 5 minuten voetbal stond Bayern al op voorsprong via wie anders dan Robert Lewandowski. Schalke kwam wel nog dicht bij de gelijkmaker na een knal van Matondo op de lat. Bayern was nadien duidelijk baas, net voor de pauze klaarde Thomas Müller de klus: 2-0. Bayern denderde nadien ook gewoon door. Goretzka maakte er in minuut 50 3-0 van en Thiago zorgde even later ook voor de 4-0. In het ultieme slot van de wedstrijd werkte Schalke-doelman Schubert nog een voorzet van Gnabry in eigen doel. Forfaitcijfers die kunnen tellen dus voor Bayern. De Duitse landskampioen komt nu op een punt van leider RB Leipzig in de Bundesliga.