Ex-Genkspeler blinkt uit in Duitsland en duwt Sebastiaan Bornauw nog wat meer in degradatiezorgen

In de Duitse Bundesliga hebben Bayer Leverkusen en FC Koln een derby afgewerkt met heel wat Belgische connecties.

Bij Bayer Leverkusen stond met Leon Bailey een ex-speler van Racing Genk aan de aftrap. De Jamaicaan vertrok in 2017 al bij de Limburgse club maar is nog altijd maar 23 jaar. Leverkusen moest absoluut winnen in de strijd voor de vijfde plaats, die een rechstreeks ticket voor de Europa League oplevert.

FC Köln startte met Sebastiaan Bornauw aan de aftrap en ook Club Brugge-huurling Emmanuel Dennis mocht starten. De Nigeriaan speelde vooraan in de spits bij Köln, dat elk puntje kon gebruiken in de strijd tegen de degradatie. FC Köln staat immers op de voorlaatste plaats, op 3 punten van een barragewedstrijd en op 4 punten van een veilige 15e plek.

Na 5 minuten zette Leon Bailey Bayer Leverkusen op rozen. De bezoekers probeerden wel op gelijke hoogte te komen en namen het heft in handen maar stuitten op een veel efficiënter Leverkusen. In de tweede helft deed Moussa Diaby de moed helemaal in de schoenen zakken bij Köln. De winger maakte op aangeven van Diaby de 2-0.

Ondanks minder doelpogingen (8 tov 13) liet Leverkusen veel meer pogingen tussen de palen noteren. De bezoekers waren te onmondig in de zestien om echt grote kansen af te dwingen. Een kwartier voor tijd zette Bailey de kroon op zijn wedstrijd met zijn tweede doelpunt van de avond. Hij dikt zo zijn totaal aan tot 8 doelpunten en 8 assists dit seizoen.