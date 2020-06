Raman en co behalen eerste (magere) puntje sinds heropstart op het veld van Union Berlin

Zondagmiddag troffen Union Berlin en Schalke 04 elkaar voor de 30e speeldag in de Bundesliga.

Beide ploegen verkeerden in slechte vorm, Union Berlin pakte één puntje sinds de heropstart van de Bundesliga. Het Schalke 04 van onze landgenoot Benito Raman deed nog slechter met 0/12. Raman stond in de basis bij Schalke maar werd op het uur gewisseld.

In het openingskwartier was de thuisploeg de betere ploeg. Schalke was nog maar een schim van de ploeg die het met momenten was voor de coronabreak.

Na 11 minuten kwam Union Berlin al op voorsprong. Na een corner van Schalke kan Ujah zich sterk maken tegenover een Schalkeverdediger. Hij kapt de volgende man ook uit en verstuurt dan een perfecte pass naar Andrich die mee het veld overgespurt is en in de verste hoek de 1-0 binnentrapt.

Op het halfuur komt Schalke langszij via Jonjoe Kenny. De Engelsman kreeg de bal aangespeeld van Caligiuri en trapte van buiten de zestien mooi overhoeks binnen.

De 1-1 werd ook de eindstand, geen van beide ploegen kon nog echt een vuist maken. Met dat puntje zijn beide ploegen niet veel, Union Berlin wordt 13e en Schalke 04 zakt verder weg richting de 10e plaats.