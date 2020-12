West Bromwich pleegt hold-up en gaat met puntje lopen op veld van Liverpool

West Bromwich is onverwacht met een puntje gaan lopen op het veld van leider Liverpool. West Brom trok een dubbele muur op en hield die ook na de 1-0 omhoog, hopend op één ultieme kans.

Want na iets meer dan 10 minuten kwam Liverpool op voorsprong via Sadio Mane. Hij nam een pass van Joël Matip perfect mee met de borst om dan af te werken. Bij West Brom bleef de tactiek dezelfde: verdedigen. Soms zelfs met zo veel dat er niemand meer vooraan was om de bal te recupereren toen hij werd weggetrapt. Het leidde tot een balbezit van 82% voor Liverpool, dat een handbal-wedstrijd leek te spelen.

In de tweede helft kwam West Bromwich toch iets meer piepen aan het oppervlak maar dominantie was er niet. Ondanks het monopolie op de bal, liet Liverpool amper schoten op doel noteren. In de 82e minuut profiteerde West Bromwich van het niet verdubbelen van de score door zelf te scoren uit een zeldzame kans. Een kopbal van Ajayi ging via de paal binnen in het doel van Alisson.

☑️ Sam Allardyce remains unbeaten against Jurgen Klopp in PL at Anfield – P4 W1 D3



☑️ West Brom only the second visiting team to take PL points from Anfield in 2020 (after Burnley) pic.twitter.com/Zbmp8WS2vI — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 27, 2020

Ondertussen had Liverpool-trainer Jurgen Klopp in de defensie nog meer kopzorgen gekregen want Joël Matip moest naar de kant wegens een liesblessure. Hij werd vervangen door Rhys Williams.