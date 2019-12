Man City wist doelpunt van Vardy uit en wint duel om de tweede plek van Leicester City

Manchester City heeft tegen Leicester City drie belangrijke punten gepakt. The Citizens waren de betere ploeg, maar kwamen wel via Jamie Vardy op achterstand. Uiteindelijk draaiden ze de penibele situatie nog om in een overwinning.

De leidersplaats van Liverpool afnemen dat lijkt voor alle achtervolgers geen realistische zaak meer. Manchester City nam het met Kevin De Bruyne in de basis op tegen de huidige nummer twee Leicester City. Bij The Foxes stond Youri Tielemans in de ploeg en zat Dennis Praet op de bank.

Manchester City begon uitstekend aan de wedstrijd en kreeg enkele dikke kansen. Raheem Sterling liet het liggen en Kevin De Bruyne trapte even later op de paal. Het doelpunt viel uiteindelijk aan de overkant. Jamie Vardy glipte door de buitenspelval, hield Fernandinho af en lobde de bal heerlijk over Ederson in doel.

Man. City draait het om

De thuisploeg was niet aangedaan en Mahrez maakte net voorbij het half uur gelijk. Even later draaide de wedstrijd helemaal om. Sterling ging neer na een contact met Pereira en scheidsrechter Dean wees naar de stip. Gündogan zette zich achter de bal en maakte er 2-1 van.

Na de rust liet Barnes op een onbegrijpelijke manier de gelijkmaker liggen. Na een voorzet van Vardy hoefde Barnes nog binnen te duwen, maar het ging toch nog mis. Twintig minuten deelde Gabriel Jesus de doodsteek uit na een formidabele actie van Kevin De Bruyne. City pakt de volle buit en keert terug tot op een punt van Leicester in de strijd om de tweede plaats.