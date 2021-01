Het is gebeurd! Na 18 speeldagen boekt Sheffield eerste zege van het seizoen in de Premier League

Sheffield United is duidelijk de slechtste van de klas in de Premier League dit seizoen. Na 17 speeldagen hadden The Blades amper 2 punten. Er werd gelijkgespeeld tegen Brighton en Fulham (beide 1-1) maar dat was het.

Tegen Newcastle United was het dan eindelijk zover. Hoewel het na 45 minuten nog steeds 0-0 stond, ging het voor Sheffield de goede kant op na een rode kaart voor Newcastle-speler Ryan Fraser. Een penalty in de tweede helft zorgde ervoor dat Billy Sharp de 1-0 kon binnentrappen. Sander Berge (ex-Genk is nog steeds geblesseerd).

In de stand blijft Sheffield op de laatste plaats staan, drie punten achter West Brom. De veilige 17e plaats is nog 9 punten verwijderd.

Zelfs de FIFA kon het niet laten om Sheffield te feliciteren:

❤️ @billysharp10 was born in Sheffield, is a lifelong @SheffieldUnited fan and has scored goals aplenty for the club, but today's was extra special



⚔️ Congrats to Billy and the Blades on their 1st 2020/21 @premierleague win. Can they pull off the great escape? pic.twitter.com/Y5vfZ1WgPA