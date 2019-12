🎥 Rode lantaarn legt Manchester United over de knie, dankzij flaterende De Gea

Tegen de groten doet Manchester United zijn naam van Europese topclub alle eer aan, maar tegen de kleintjes in het klassement blijven The Reds het moeilijk hebben. Zo ook zondagmiddag weer.

Het was beschamend wat Manchester United op de mat legde in Watford, het nummer laatst van de Premier League. De Mancunians verloren met 2-0. Watford boekte de tweede zege van het seizoen.

En het was ook geen goed voetbal dat de troepen van Ole Solskjaer op de mat brachten. In de eerste helft liet de Engelse grootmacht slechts één keer het gelaat voor het doel van Watford zien, maar Lingard schoot over.

Vijf minuten in de tweede helft trapte Sarr, dankzij een flater van doelman De Gea, de 1-0-voorsprong op het bord voor The Hornets. Kabasele, ex-Genk, zorgde voor de assist. Vijf minuten later zorgde Troy Deeney voor de 2-0 vanop elf meter.

Je handschoenen voor de wedstrijd insmeren met bruine zeep is nooit een goed idee... 😳🙈 pic.twitter.com/K1sIkh9Yea — Play Sports (@playsports) December 22, 2019

Ondanks de zege blijft Watford laatste. Manchester United zakt weg naar de achtste plaats.