Aston Villa - Evorton om 19u!

Straks, om 19u, speelt Everton op het veld van Aston Villa.

Om 19u beginnen Aston Villa en Evorton aan hun wedstrijd. Aston Villa - Everton is een affiche met een rijke geschiedenis. Het is namelijk al de 206de keer dat deze wedstrijd gespeeld wordt. Zo verstevigen beide ploegen hun record van meest gespeelde wedstrijd in het Engelse competitievoetbal.

Na 12 wedstrijden afwezigheid is Jack Grealish terug in de kern van Villa. Hij start wel nog op de bank. Ook ex-Club Bruggespits Wesley zit opnieuw op de bank. Voor Everton is het een belangrijke wedstrijd. Ze doen namelijk nog steeds mee voor de vijfde plaats in het klassement.