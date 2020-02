Leicester City en Chelsea delen de punten na een aangename partij, Tielemans zorgt voor twee assists

Leicester City en Chelsea hebben in de eerste wedstrijd van de 25ste speeldag de punten gedeeld. Youri Tielemans speelde met twee assists een uitmuntende partij.

Brenan Rodgers besloot om zoals verwacht te starten met Youri Tielemans op de basis en Dennis Praet op de bank. Bij Chelsea opnieuw een basisplaats voor jonge talenten als James, Mount en Hudson Odoi, Batshuayi zat op de bank.

De eerste helft had weinig om het lijf. Beide ploegen leken elkaar wat af te tasten en aan de rust stond het dan ook nog 0-0. De tweede helft begon wel voortvarend met een doelpunt van Rüdiger na een uitstekende voorzet van Mount. Leicester reageerde meteen, Barnes werkte een voorzet van Tielemans voorbij Caballero. Leicester groeide en kwam even later zelfs op voorsprong. Het was dit keer Chilwell die kon afwerken na een voorzet van Tielemans. The Blues herstelden de schade nog een keer en het was opnieuw Rüdiger die na een voorzet van Mount scoorde. Leicester komt door dit gelijke spel op twee punten van Manchester City, Chelsea blijft op acht punten van Leicester.