Origi grijpt zijn kans niet in troosteloze winst van Liverpool

Liverpool-Aston Villa was geen wedstrijd waar nog lang over gesproken zal worden. De motor van Liverpool lijkt het helemaal te begeven na het verzilveren van de titel. Op de vorige speeldag werd er nog 4-0 verloren van Manchester City en ook deze wedstrijd haalden ze niet bepaald het niveau waarmee ze kampioen geworden zijn.

Meer nog: in het eerste halfuur lukte het de troepen van Jurgen Klopp niet om een schot tussen de palen te noteren.

