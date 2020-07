Eindelijk: Arsenal wint voor de eerste keer in 5 jaar op verplaatsing tegen hoger geplaatst team

Arsenal heeft voor het eerst sinds 2015 nog eens kunnen winnen op verplaatsing tegen een hoger gerangschikt team. Tegen de Wolverhampton Wanderers werd het 0-2. Dendoncker werd na 55 minuten naar de kant gehaald.

Het is en blijft een vreemde statistiek: Arsenal kon sinds 2015 niet meer buitenshuis winnen van een hoger geplaatst team. Niet dat Arsenal altijd bovenaan staat, want dan staat niemand boven je. Wel omdat de Gunners de afgelopen jaren heel wisselvallig spelen. Maar tegen The Wolves werd er dus een einde gemaakt aan die statistiek.

Bukayo Saka zorgde met zijn eerste doelpunt in de Premier League voor de 0-1 ruststand. Een voorzet vanop links week af, maar de 18-jarige Engelsman twijfelde niet en liet doelman Rui Patricio geen kans op zijn volley.

Efficiënter Arsenal

In de tweede helft was er een periode waarin Wolverhampton beter was en begon aan te dringen op de gelijkmaker, maar Arsenal weerstond de druk. In totaal heeft Wolverhampton 10 naar doel getrapt, maar slechts 1x belandde zo'n schot in het doelkader. Arsenal daarentegen was een beetje efficiënter. Vijf minuten voor tijd rukte Lacazette zich los van zijn verdediger om de pass van Joe Willock schuin in doel te plaatsen.

En zo blijft Arsenal een waterkans hebben om een Europees ticket te bemachtigen. Het staat nu op een 7e plek, op drie punten van Wolverhampton.