Manchester City pakt bij winst vanavond een nieuw record

Manchester City gaat vanavond op bezoek bij Newcastle.

Manchester City werd vorige week al kampioen, maar moet dit seizoen toch nog drie wedstrijden spelen. Vanavond spelen de Cityzens op het veld van de zestiende uit de stan, Newcastle United. Dat lijkt een makkelijke opdracht, maar niets is minder waar. De afgelopen weken speelden de mannen van Steve Bruce gelijk tegen Tottenham & Liverpool en wonnen ze van West Ham & Leicester. Voor Manchester City staat er vanavond wel een record op het spel.

Manchester City wist al elf keer op rij te winnen op verplaatsing in de Premier League. Met een overwinning vandaag verbreken ze het record van meest opeenvolgende overwinningen op verplaatsing. Momenteel is dat record in handen van Chelsea (2008) en Manchester City zelf (2017). Dat zou een extra motivatie moeten zijn voor de mannen van Guardiola om er vandaag nog eens alles aan te doen om de drie punten mee naar Manchester te nemen.