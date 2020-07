Wordt ex-Anderlechtspeler grote redder van Aston Villa?

Bij Villa stonden twee spelers met een Belgische link aan de aftrap: Trezeguet en Mbwana Samatta (ex-Genk). Arsenal begon met een half geroteerde ploeg na de FA Cup halve finale van zaterdag. Vooraan speelden Aubameyang en Lacazette, maar ook Nketiah. Achteraan was er dan weer plaats voor Kolasinac en Rob Holding.

Mits winst kon Arsenal nog een ultieme gooi doen naar een Europees ticket via de reguliere competitie. Maar na nog geen halfuur staat het al 1-0 achter dankzij Trezeguet. Al is het vooral dankzij Tyrone Mings (en Aubameyang) dat Trezeguet kon scoren.

Aubameyang staat eerst nog te lachen met Mings en beseft niet dat de corner genomen wordt, waarop hij veel te laat reageert op een inlopende Mings die kan doorkoppen tot bij Trezeguet.

