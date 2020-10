Manchester City (zonder De Bruyne) wint spektakelarme topper tegen Arsenal

In Engeland stond zaterdag de topper tussen Manchester City en Arsenal op het programma. Nu ja, topper... City stond met 4/9 op een 15e plaats, Arsenal maakte met 9/12 een betere beurt in het klassement.

Bij Manchester City zat Kevin De Bruyne niet in de selectie. De Rode Duivel ondervindt nog te veel last van een blessure. Guardiola had zijn troepen met drie verdedigers opgesteld, Cancelo werd centraal op het middenveld uitgespeeld en Sterling stond naast Aguero in de spits.

Bij Arsenal experimenteerde Mikel Arteta in de spits met Willian en dus zonder Lacazette. Nieuwe aanwinst Thomas Partey begon op de bank.

Van het eens zo dominante City lijkt dit seizoen geen sprake meer te zijn, ook niet tegen Arsenal. De Citizens komen tegen Arsenal wel op voorsprong via een reboundgoal van Sterling, maar zijn een schim van zichzelf in vergelijking met de vorige jaren.

Nog voor de rust krijgen Aubameyang en Saka grote kansen om gelijk te maken maar ze kunnen niet scoren. Aan de andere kant van het velt moet ook Leno zich enkele keren onderscheiden op pogingen van Foden en Mahrez.

In de tweede helft probeert Arteta de wedstrijd te doen kantelen door Lacazette in te brengen maar het komt niet echt tot grote kansen in de tweede helft. Sterling krijgt een nog een kans(je) maar kan niet afdrukken. Ook Arsenal komt niet meer tot kansen, waardoor City met 1-0 als overwinnaar uit deze topper komt.