Liverpool buigt achterstand om tegen Sheffield United van scorende Berge

In de Premier League kreeg Liverpool zaterdagavond de kans om uitstekende zaken te doen in het klassement. Na het gelijkspel van Manchester City en het verlies van nummer twee Aston Villa, kon Liverpool de kloof met de rest dichten/uitbreiden.

En dat deed Liverpool ook. Ze wonnen thuis met 2-1 van Sheffield United en komen zo op gelijke hoogte met stadsrivaal Everton al moet Everton zondag nog tegen Southampton spelen.

Liverpool moest het dus zonder Virgil van Dijk doen die vorige week tegen Everton geblesseerd uitviel. Joe Gomez en Fabinho vormden het centrale duo achterin. Voorin was er plaats voor Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah én Diogo Jota.

VAR zorgt voor penalty

Na een tiental minuten maakt Fabinho een fout op een aanvaller van Sheffield. Scheidsrechter Dean fluit voor een fout maar is niet zeker of de fout al dan niet in de zestien plaatsvond. De VAR oordeelt van wel waardoor The Blades een strafschop krijgen én een uitstekende kans om voor de eerste keer dit seizoen op voorsprong te komen.

Na de misser van Lundstram vorige keer was ditmaal Sander Berge (ex-Genk) aangewezen om de strafschop te nemen. Hij faalde niet, Alisson ging de verkeerde kant uit: 0-1.

Daarna vragen ze bij Sheffield op nog enkele twijfelachtige fases om een penalty. Maar zowel VAR als Mike Dean wuiven het protest weg.

Belangrijke gelijkmaker

Nog voor de rust kan Liverpool gelijkmaken. De kopbal van Sadio Mané wordt eerst nog gepareerd door doelma Ramsdale maar in de herneming trapt Firmino de 1-1 binnen. Zo kan Liverpool met een ietwat geruster hart richting kleedkamer.

Opnieuw hoofdrol voor VAR bij 2-1

Even na het uur krijgt Salah de bal aangespeeld in het strafschopgebied. Hij controleert de hoge bal mooi en werkt hem binnen, maar de VAR oordeelt dat de knie van Salah net buitenspel stond waardoor het feestje niet doorgaat.

"Geen nood", dachten ze bij Liverpool. "Dan scoren we nog wel eens." En dat bleek te kloppen want een luttele minuut later vindt de voorzet van Mané het hoofd van Jota. De Portugees kopt onhoudbaar binnen.

Salah trapt in de slotfase nog eens op de paal, maar de 2-1 stand blijft staan. Een goede zaak voor Liverpool, niet zozeer voor Sheffield. Ze blijven met 1 puntje uit 6 wedstrijden gedeeld op de laatste plaats staan.