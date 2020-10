Chelsea en Manchester United komen niet tot scoren in matige topper

Zaterdagavond stond in de Premier League de topper Chelsea - Manchester United op het programma. Beide ploegen kwamen echter niet tot scoren waardoor de wedstrijd eindigde op 0-0.

Het is nog maar de tweede keer dit seizoen dat er 0-0 gespeeld wordt in de Premier League. De vorige wedstrijd die op een brilscore eindigde was West Bromwich - Burnley vorige week.

De wedstrijd trok zich met een slakkegangetje op gang, geen van beide ploegen slaagde erin om een vuist te maken. Maar als achteraf Chelsea-doelman Mendy de hoogste score toebedeeld krijgt, weet je dat Manchester United de grootste kansen had.

Het balbezit was dan wel meer voor de Blues, de kansen waren voor de Red Devlis. Na een corner die kort genomen wordt, kan de ingevallen Cavani zijn voet nog tegen de bal zetten. Zijn deviatie gaat echter net voorlangs.

In de absolute slotfase probeert Rashford het van buiten de zestien. Zijn schot lijkt perfect gekruld maar Mendy heeft nog een echte kattensprong in huis om United de zege te ontnemen. Solksjaer was al aan het vieren maar dat bleek voorbarig te zijn.