Everton lijdt eerste nederlaag van het seizoen tegen Southampton

Everton is er niet in geslaagd om zijn zesde wedstrijd dit seizoen winnend af te sluiten. De fiere leider ging met 2-0 onderuit bij Southampton.

The Saints waren de betere ploeg in de eerste ploeg. James Ward-Prowse trof eerst nog Pickford maar kon even later wel scoren met een gekruist schot.

Nog geen tien minuten later zet Danny Ings zich door langs de linkerflank. Uiteindelijk krijgt hij de bal ook aan de tweede paal waar twee Southampton-spelers klaar staan. Het is Che Adams die de 2-0 voorbij Pickford kan werken.

De tweede helft bracht geen beterschap voor The Toffees. Everton kon geen vuist maken. Aanvaller Dominic Calvert-Lewin slaagde er voor de eerste keer dit seizoen niet in om te scoren.

Met nog een kwartier te gaan grijpt Digne drastisch in door op de enkel van Walker-Pieters te gaan staan. Een terechte rode kaart en zo moet Everton de wedstrijd met 10 afsluiten.

In de rangschikking blijft Everton aan de leiding staan, maar ze moeten die nu delen met stadsrivaal Liverpool.