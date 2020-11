Ward-Prowse voert kunststukje op in doelpuntrijke pot voetbal op het veld van Aston Villa

Aston Villa was in de eerste paar speeldagen de revelatie van de Premier League. Er werd onder meer met 7-2 gewonnen van Liverpool, maar nu pakt Villa 0 op 6 tegen Leeds en Southampton.

Al doet Southampton het ook niet slecht in de Premier League. The Saints gingen vorige week winnen tegen fiere leider Everton en pakken nu 13 op 15 waarmee ze naar plaats drie stijgen.

Southampton kwam eerst op voorsprong via Che Adams maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Een kwartier later was het dan toch raak voor Southampton. James Ward-Prowse vond het hoofd van verdediger Vestergaard, die de bal in doel buffelde.

Even later was het aan Ward-Prowse zelf. Met een mooie vrije trap scoorde hij de 0-2. Nog voor de rust deed hij dat kunstje opnieuw over, deze keer was de vrije trap wat dichter bij het penaltygebied van Aston Villa.

Bijna nog een terugkeer van Aston Villa

Aan de rust hadden ze hun schaapjes dus al op het droge bij Southampton. Villa kwam in de tweede helft gretiger uit de kleedkamer maar toch was het Southampton dat opnieuw kon scoren via Danny Ings.

Tyrone Mings kan op het uur milderen met een kopbaldoelpunt maar voor een ommekeer lijkt het toch te laat. In de blessuretijd krijgt Villa ook nog een penalty die vakkundig wordt omgezet door Ollie Watkins.

En dan nog was het niet helemaal gedaan want in de 96e minuut scoort Aston Villa de aansluitingstreffer. Een zondagsschot van Grealish verrast Alex McCarthy in zijn korte hoek.

Even later wordt er dan toch afgefloten. Aston Villa schoot net iets te laat wakker waardoor het met 3-4 onderuit gaat.