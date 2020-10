Assist van De Bruyne volstaat voor Manchester City tegen Sheffield United

In de Premier League heeft Manchester City gedaan wat het moest doen: winnen op het veld van Sheffield United. Een belangrijke overwinning voor City, dat in de middenmoot bengelt.

Bij Manchester City stond Kevin De Bruyne opnieuw in de basis na een spierblessure. Vorige meek mocht hij nog invallen maar Guardiola en de medische staff hebben hem dus fit bevonden om de wedstrijd te starten.

En dat hebben ze zich niet beklaagd bij City want De Bruyne was opnieuw zeer aanwezig in het opbouwende spel bij The Citizens. De Rode Duivel zorgde ook voor de assist van het enige doelpunt in de wedstrijd.

Al was het vooral doelpuntenmaker Kyle Walker die met de aandacht ging lopen. De Bruyne legt de bal opzij naar Walker, die met een zondagsschot de bal in doel schuift. Sheffield-doelman Ramsdale kan er nog met zijn vingertoppen aan maar dat volstaat niet om de bal uit het doel te schuiven.

Gelegenheidsspits Ferran Torres krijgt nog enkele kansen maar komt niet tot scoren.

In de tweede helft is het heel wat minder. Sheffield United kan te weinig in de schaal leggen om City nog in de verlegenheid te brengen waardoor City met het kleinste verschil opnieuw op de bus naar huis kan.