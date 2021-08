Volg Racing Genk-Shakhtar Donetsk vanavond live vanaf 20u00

Met Shakhtar Donetsk komt vanavond een gerenommeerde tegenstander op bezoek in de Luminus Arena. Shakhtar finishte afgelopen seizoen als tweede in de competitie, na eeuwige rivaal Dynamo Kiev. Bekerwinnaar Genk wil de magere competitiestart doorspoelen met een sterke prestatie en resultaat.

Op het spelpeil viel niet eens zoveel aan te merken de voorbije weken, maar met een nederlaag in de Supercup en één op zes in de competitie bleef Genk tot dusver met een vervelend gevoel achter.

Vanavond kunnen de jongens van John van den Brom zich meten met Shakhtar Donetsk in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Mochten de Limburgers het in twee wedstrijden halen van de Oekraïners, wacht in de play-offs de winnaar van de confrontatie tussen Sparta Praag en Monaco. Niet onbelangrijk: kwalificatie voor de play-offs betekent dat de Genkse clubkas met vijf miljoen gespijst wordt.

John van den Brom moet Simen Jukleröd en Angelo Preciado missen, voor het overige is iedereen beschikbaar. Dus ook Paul Onuachu. De Nigeriaan was afgelopen vrijdag tegen Standard mentaal niet klaar om te spelen. De voorbije dagen heeft de Gouden Stier zich positief laten opvallen op training, waardoor hij opnieuw deel uitmaakt van de selectie.

"Wij hebben altijd respect voor onze tegenstander, althans tot op zekere hoogte. Sjachtar is een grote club, met veel meer geld dan wij. Maar dat wil niet zeggen dat we kansloos zijn. Als we ervoor zorgen dat alles klopt, dan ben ik ervan overtuigd dat we een kans maken. Het is voor deze wedstrijden dat we eind vorig seizoen zo hard hebben gewerkt. Natuurlijk gaan we proberen door te gaan en de groepsfase te halen. We weten dat we beter moeten verdedigen op standaardsituaties, maar het niveau van ons voetbal is al heel goed. Wij geloven erin dat we iets kunnen doen", gaf John van den Brom aan op de clubkanalen. Volg de wedstrijd tussen Racing Genk en Shakhtar Donetsk hier vanavond live vanaf 20u00.

