Volg de Champions League-finale LIVE: Courtois tikt met schitterende redding schot Mané tegen de paal!

Liverpool en Real Madrid strijden in Parijs om de trofee met de grote oren. Net als in 2018 staan beide teams in de finale van de Champions League. Liverpool-twijfelgevallen Fabinho en Thiago zijn fit. Bij Real twee Belgen op het wedstrijdblad: Courtois staat onder de lat, Hazard zit op de bank.

24' 25"