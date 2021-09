Opstellingen Club Brugge - PSG (Champions League)

Na veel voorbeschouwingen en analyses is het vanavond eindelijk zo ver voor Club Brugge: de eerste groepswedstrijd tegen PSG.

PSG was al een team met sterren zoals Mbappe en Neymar, sinds deze zomer zijn daar nog Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum en Hakimi bijgekomen. En allemaal worden ze verwacht om te spelen in het Jan Breydelstadion woensdagavond.

Club Brugge

Wie zet Clement er tegenover? Vanuit verschillende media kunnen we lezen dat de Brugse oefenmeester waarschijnlijk kapitein Vormer op de bank laat en opteert voor een verdedigend ingestelde driehoek op het middenveld met Rits-Balanta-Vanaken. De vorm die Vanaken etaleerde de voorbije weken, kan wel eens van cruciaal belang zijn om toch kansen bijeen te voetballen.

Afgelopen weekend schakelde Clement van systeem door met een 4-3-3 te spelen in plaats van een 3-5-2. Wellicht zal hij ook nu voor een viermansdefensie kiezen en als het een 3-5-2 is, zal er snel geschakeld worden naar een 5-3-2 al lijkt ook Mechele niet zeker te zijn van een basisplaats en vormen Nsoki-Hendry het centrale duo achterin.

Voorin lijken Lang, De Ketelaere en Sowah zeker van hun plek. De getransfereerde Sowah liet tegen KV Oostende in de competitie al snel zien een meerwaarde te zijn voor de Club met zijn snelheid, dribbelvaardigheid en goede pass. Enkel voor doel liep het nog te vaak mis voor de Ghanees.

PSG

Het is nog wat koffiedik kijken voor wie Pochettino zal kiezen in doel bij PSG. Donnarumma zat de eerste twee speeldagen niet in de selectie, de volgende twee zat hij aan de bank gekluisterd en afgelopen weekend startte hij tegen Clermont Foot. Met Keylor Navas als doublure zal er alleszins een werelddoelman tegenover de Brugse aanvalslinie worden gezet.

Ook op rechtsachter wellicht een nieuwe naam voor PSG met Achraf Hakimi, misschien wel de beste rechsback ter wereld. Aan de andere kant zal hoogstwaarschijnlijk Diallo postvatten, of de jonge sensatie Nuno Mendes. Centraal achterin moeten Kimpembe en Marquinhos het gemis van Ramos nog even opvangen.

Op het middenveld geen Gueye of Draxler maar wellicht wel Herrera, Paredes en Wijnaldum. Geen wereldnamen op zich, wel een heel degelijk controlerend middenveld. Bovendien is Herrera aan een zeer sterk seizoen bezig met 3 doelpunten en 2 assists.

Kiezen is verliezen, ook voor Pochettino. Gelukkig moet hij in de voorhoede niet kiezen want Angel Di Maria is geschorst voor de komende groepswedstrijden. Zo kan de Argentijnse trainer zonder problemen zijn drie grootste sterren opstellen voorin: Messi, Neymar en Mbappe.

© photonews

Kan Club Brugge in een vol Jan Breydel scoren tegen PSG? Als beide teams scoren krijg je bij BETFIRST €18 euro als je €10 inzet!