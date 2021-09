Rits zet Club Brugge op voorsprong!

Club Brugge moet dinsdagavond weer vol aan de bak in de Champions League. Na het bezoek van het sterrenensemble van PSG, trekt Club naar Duits vice-kampioen RB Leipzig.

RB Leipzig

Bij de loting van de groepsfase zaten er heel wat sterke teams in pot 3 waaronder Atalanta, Ajax en FC Porto. Club Brugge trok met RB Leipzig ongetwijfeld een van de zwaarste kleppers, alhoewel... Verliespartijen tegen Mainz, Wolfsburg en Bayern. Een gelijkspel op het veld van FC Köln. Nee, het seizoen was niet bepaald goed begonnen voor RB Leipzig dat zonder Nagelsmann nog maar een schim leek te zijn van de vicekampioen die ze vorig seizoen uiteindelijk werden in de Bundesliga.

Vorig weekend tankte de Oost-Duitse ploeg wel vertrouwen door met 6-0 te winnen van Hertha BSC. Uitblinker bij Leipzig was middenvelder Christophe Nkunku met 1 goal en 2 assists. Diezelfde Nkunku scoorde in het 6-3 verlies tegen Manchester City op speeldag 1 ook al een hattrick, eentje om in de gaten te houden dus voor Club Brugge.

Club Brugge

Ondanks het gelijkspel tegen OHL in de competitie, trekt Club Brugge met vertrouwen naar Duitsland. Het 1-1 gelijkspel tegen PSG heeft de burger moed gegeven. "Een punt pakken in Leipzig zou al een stunt zijn, maar winnen nòg meer", klinkt het bij Philippe Clement.

Ook Hans Vanaken heeft geen schrik van de Duitse vice-kampioen: "Als je PSG zo in de problemen kan brengen, kan je eender wie pijn doen", reageert Vanaken op de persconferentie.

Of Vormer zal spelen tegen Leipzig is nog niet zeker, maar de kapitein zit wel opnieuw in de selectie bij Blauw-Zwart. Net als Otasowie en Wesley. Benieuwd of Clement naar dezelfde 11 grijpt als tegen PSG en OHL of toch wijzigingen doorvoert.

