Opstellingen Manchester City - Club Brugge (Champions League)

Twee weken geleden ging Club Brugge nog kansloos onderuit tegen Manchester City in de Champions League, zit er vanavond meer in voor Club?

Club Brugge

1-5 was het zware verdict voor Club Brugge twee weken geleden. Een oppermachtig City tegen een zeer onmondig Club, bijna onherkenbaar tegenover de Champions League-duels met PSG en RB Leipzig.

Wat al wel zeker anders zal zijn, is het middenveld van Club. Door de schorsing van Balanta zal Vormer opnieuw zijn plaats innemen op het middenveld en Rits een half rijtje lager inschuiven. Hoogstwaarschijnlijk zal Sowah ook opnieuw op de bank postvatten ten voordele van Ignace Van Der Brempt.

© photonews

Lang en De Ketelaere moeten voorin voor het gevaar zorgen, al zijn de twee youngsters de laatste weken in wat mindere doen. Kiest Clement misschien voor Dost? Dan zal hij ook wat aan het systeem moeten sleutelen.

Clement liet in zijn persconferentie wel uitschijnen dat Club voor een stunt gaat tegen City. "Zelfs een machine als City kan sputteren. Verliezen zou normaal zijn, we gaan iets proberen verwezenlijken dat abnormaal is," klinkt het vastberaden.

Manchester City

Bij City zit de twijfel er een beetje in. Ze werden geprezen voor hun prestatie tegen Club Brugge maar verloren afgelopen weekend met 0-2 van Crystal Palace. In sommige wedstrijden speelt het flitsend voetbal, maar het kan ook zijn dat de sterren elkaar niet even vlot vinden of dat de bal er niet in wilt. Tegen Southampton speelden ze dit seizoen ook zo eens 0-0.

Ook draaischijf Kevin De Bruyne lijkt nog niet onder stoom te zijn gekomen dit seizoen. De Rode Duivel heeft zelfs nog geenenkele assist gegeven dit jaar. Guardiola en de City-aanhang beschermen De Bruyne wel vanwege zijn prestaties in het verleden, maar het zal toch snel beter moeten.

© photonews

Enkele Bettips bij BETFIRST

Club Brugge wint met een Asian handicap van +2.5 (notering van 1.88)

Beide teams scoren (notering van 2.50)

Phil Foden scoort (notering van 1.95)