0-5! Club Brugge met de billen bloot tegen RB Leipzig in de Champions League

Nadat Club zo goed begonnen was in deze Champions League-campagne, dreigt het Europees avontuur uit te draaien op een sisser. Tegen Leipzig ging Club 0-5 onderuit en nu lijkt Europees overwinteren een haast onmogelijke opdracht te gaan worden.

Snel op achterstand

Clement begon zonder Vormer aan de aftrap en met De Ketelaere op het middenveld. Sowah stond ook opnieuw in de basis, net als Van Der Brempt.

Het was die laatste die aan de oorsprong lag van het eerste doelpunt van Leipzig inluidde. De jonge Bruggeling verloor de bal, Hendry kwam dan veel te gretig ingestapt waardoor André Silva op doel kon afgaan. Mignolet bracht nog redding maar was kansloos op de rebound van Nkunku.

Het liep achterin voor geen meter bij Club en de penaltyfout van Sowah was daar een mooie illustratie van. Hij wou de bal opwippen in de eigen zestien om dan weg te trappen maar rekende niet dat Brobbey ertussen zou komen. Gevolg: Sowah trapt op de Nederlandse aanvaller en de scheidsrechter kan niet anders dan naar de stip wijzen. Forsberg zette feilloos om.

Geen beterschap

De frustratie in het Jan Bredelstadion was groot, het publiek scandeerde al snel de naam van Ruud Vormer maar Clement liet de kapitein niet opwarmen in de eerste helft.

Als er nog een Bruggeling was die hoopte op beterschap, werd die hoop nog voor het halfuur de kop ingedrukt. Angelino met een afgemeten voorzet richting André Silva. De Portugees liep weg uit de rug van Nsoki en kopte fraai binnen. Alsof dat nog niet genoeg was, ging Club met 4 tegendoelpunten richting kleedkamer nadat Forsberg er vanop afstand nog een doelpuntje bij deed.

Tactische ingreep Clement

Clement greep in bij de start van de tweede helft en haalde Dost en Nsoki naar de kant. De Ketelaere schoof opnieuw wat op naar voren.

De youngster van Brugge was in de tweede helft ook dicht bij een doelpunt of assist maar zijn pass richting Lang was naar het beeld van de wedstrijd: slecht.

Forfaitcijfers

Dat het geen 0-5 werd had Club Brugge vooral te danken aan Simon Mignolet. De doelman mag dan wel lastige weken achter de rug hebben in het Brugse doel, tegen Leipzig belette hij de tegenstander regelmatig het scoren.

Aan de overkant kon ook Noa Lang de eer niet redden voor Club. De Ketelaere met de piekfijne pass richting de Nederlander maar die moest te ver uitwijken om nog verwoestend te unnen uithalen.

Net wanneer het erop leek dat de wedstrijd zou uitdoven met een 0-4 zat het venijn zoals in de eerste helft opnieuw in de staart. En net zoals bij het eerste doelpunt was het Christopher Nkunku die op de juiste plaats stond om een rebound in doel te werken.