Opstellingen Club Brugge - RB Leipzig (Champions League)

Vanavond is het moneytime voor Club Brugge.

Als Club Brugge wil overwinteren in Europa, kan het maar best niet verliezen tegen RB Leipzig in de Champions League vanavond. Als ze dan toch verliezen, liefst niet met meer dan één doelpunt verschil of de Duitsers gaan op en over Club Brugge. En zelfs dan nog moeten er punten gehaald worden tegen PSG en hopen dat Leipzig niets haalt tegen City. De opdracht is dus heel duidelijk voor de troepen van Clement.

Aan de ambitie van de landskampioen zal het zeker niet liggen. De Bruggelingen willen zelfs nog de tweede plaats van PSG afsnoepen. Indien Club wint van Leipzig en PSG verliest van City, komen ze op een puntje met het duel in Parijs nog in het verschiet. Wie weet...

Maar eerst de focus dus op vanavond. Na enkele belabberde weken in de competitie wordt het uitkijken naar de elf die trainer Philippe Clement op het veld zal posteren. Is er nog plaats voor kapitein Ruud Vormer? Zal Bas Dost opnieuw voor de doelpunten moeten zorgen of grijpt Clement opnieuw naar het gouden duo De Ketelaere-Lang voorin? Eén ding is zeker: Otasowie zit opnieuw in de kern bij Club na een periode van afwezigheid. Sobol is nog altijd ziek, Van Der Brempt is er na zijn positieve test voor het duel met KV Mechelen wél opnieuw bij in de selectie.

RB Leipzig

De tegenstander van Club Brugge heeft het nog altijd moeilijk om zijn draai te vinden onder nieuwe coach Jesse Marsch. Afgelopen weekend werd er nog 2-0 verloren tegen Hoffenheim. Op verplaatsing hebben de Duitsers het opvallend lastig. In de competitie konden ze nog niet winnen in 6 uitwedstrijden. Dat zal de burger in Brugge moed geven. Met een 7e plaats in de Bundesliga draait het nog wel mee in de subtop maar moet het toch ook al 10 punten prijsgeven op leider Bayern München. Het halen van een Champions League-ticket zal geen sinecure worden voor Leipzig dit seizoen.

Leipzig mag dan wel de ambitie hebben om de Europa League te winnen, dan zullen ze toch het negatieve uitpatroon moeten doorbreken. Daarvoor rekenen ze vooral op man in vorm Nkunku. De Fransman scoorde al 5x in de Champions League, waaronder een hattrick tegen Manchester City.

Op wie Leipzig zeker niet kan rekenen is doelman en aanvoerder Peter Gulacsi. Samen met trainer Marsch én assistent Marco Kurth Blijven ze thuis na een positieve coronatest. Een ferme aderlating voor Leipzig dat dus hun leider op het veld en twee leiders naast het veld thuis moet laten.

Bet-tips

Club Brugge wint en draw no bet: x2.70

Beide teams scoren en geen gelijkspel: x2.15