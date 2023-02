Het parcours van Club Brugge in de Champions League dit seizoen is er eentje om over naar huis te schrijven. Drie gewonnen wedstrijden, twee gelijke spelen, één nederlaag en een ticket voor de achtste finales. Om 21:00 deze avond verwelkomt Jan Breydel het Portugese SL Benfica.

Het sprookje van Club Brugge kan vanavond een boost krijgen of in één klap van de baan worden geveegd. Club ontliep dan wel clubs zoals Bayern München, Real Madrid en Manchester City maar heeft met SL Benfica toch ook een stugge tegenstander geloot. Club verkeert niet bepaald in zijn beste vorm terwijl de Portugezen in hun eigen competitie aan de lopende band scoren en in de groepsfase van de Champions League Juventus en PSG probleemloos achter hun lieten.

Club Brugge

8/21 onder Scott Parker in de Belgische competitie, acht gemaakte doelpunten en negen geïncasseerd. Voorlopig loopt het nog niet van een leien dakje bij de landskampioen. De afwezigheid van Skov Olsen is nog steeds een aderlating maar Ferran Jutglà zit wel in de selectie, al zal hij tevreden moeten zijn met een invallersrol tegen Benfica. Gebruikt Parker Lang opnieuw als valse negen of mag Yaremchuk starten tegen zijn ex-club? Mag Odoi op het middenveld naast Onyedika en Vanaken vertoeven of wordt het Nielsen/Rits? Keuzestress voor de Britse coach.

SL Benfica

In de competitie behaalde de Portugezen 16/18 sinds nieuwjaar, scoorden ze 14 keer en incasseerden ze maar 2 doelpunten in 6 wedstrijden. Een ploeg in vorm die richting Brugge trekt. In de groepsfase won Benfica vier keer en moes het twee maal de punten verdelen.