Opstellingen FC Porto - Club Brugge (Champions League)

Club Brugge stoomt zich klaar voor de clash in het Est√°dio do Drag√£o tegen FC Porto. Club wil zijn plek bovenaan in het klassement verstevigen terwijl Porto punten moet sprokkelen na het verlies in en tegen Madrid vorige week.

Landskampioen Club Brugge begint om 21u vanavond aan zijn tweede poulewedstrijd van deze Champions League campagne. Club wil maar al te graag stunten en richting een vier- of zes op zes gaan. Porto is met lege handen teruggekeerd van hun reis naar Madrid en zal dit moeten goedmaken tegen de Belgische kampioen. Bij Club ontbreken, zoals reeds geweten, Rits, Buchanan, Mata en Lang nog steeds. Verwacht wordt dat Blauw-zwart met dezelfde elf start als tegen Bayer Leverkusen, met de terugkerende Sylla, Onyedika én Kamal Sowah. Sowah lijkt van Hoefkens opnieuw de voorkeur te krijgen op miljoenenaankoop Yaremchuk. De Portugezen missen ook enkele sterkhouders voor de clash tegen Club. Topschutter Taremi is geschorst en Otavio zal geblesseerd vanop de tribune moeten toekijken. Dé uitgelezen kans voor de Bruggelingen om te stunten in Porto?