LIVE: Club verplettert Porto, Olsen met de 0-3!

Club Brugge stoomt zich klaar voor de clash in het Estádio do Dragão tegen FC Porto. Club wil zijn plek bovenaan in het klassement verstevigen terwijl Porto punten moet sprokkelen na het verlies in en tegen Madrid vorige week.

62' 45"

61

Galeno

Gabriel Veron



61

Otavinho

Gonçalo Oscar Albuquerque Borges



54

Gele kaart voor Abakar Sylla



52



Doelpunt van Andreas Skov Olsen (Bjorn Meijer)

Meijer legt de bal knap terug tot bij Nielsen die het leer laat voor Olsen en verschroeiend de 0-3 op het bord zet.

47



Doelpunt van Kamal Sowah (Ferran Jutgla)

Sowah komt na wat geharrewar alleen voor doel en faalt niet. Club op 0-2!

46

Francisco Evanilson

Antonio Martínez López







Rust





45

Gele kaart voor Casper Nielsen



42

Heerlijke counter van Club Brugge! De bal komt bij Olsen terecht die naar zijn liker kapt en trapt maar Costa niet verrast.

40

Vanaken kan zijn schot niet kadreren, de bal rolt naast het doel van Costa.

40

Odoi heeft het duidelijk knap lastig tegen de Portugezen.

39

Diogo Costa komt te ver uit doel op een voorzet. Olsen legt nog terug tot bij Sowah die er weinig mee kan doen.

37

Odoi kan een scherpe voorzet tijdig wegkoppen.

32

Wat een kans voor Porto. De mee opgerukte Joao Mario raakt een voorzet volledig verkeerd met het hoofd.

31

Onyedika laat zich meermaals van zijn sterkste kant zien. De Nigeriaan is aan een goede wedstrijd bezig.

29

Sowah kan een defensieve fout niet afstraffen, hij wijkt te ver uit naar de buitenkant waardoor zijn schot geen probleem is voor de doelman.

27

Stevige pot nu, Odoi pakt geel voor een bewuste fout.

27

Gele kaart voor Denis Odoi



26

Galeno kan na een fout op Odoi alleen op doel af, maar de scheidsrechter fluit in het voordeel van Club.

23

Pepe verschalkt ei zo na Mignolet na een knappe aanval van Porto. De Brugse doelman redt.

21

De lange ballen richting Galeno blijven maar komen, telkens doet hij er niet veel mee.

20

Porto is slordig in zijn spel nu. Club dan weer zit op rozen.

19

Gele kaart voor Raphael Onyedika



15

Gele kaart voor João Mário Neto Lopes



15



Doelpunt van Ferran Jutgla (Penalty)



15

De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!



14

De VAR is de penalty aan het checken...



14



Penalty voor Club Brugge



14



13

Nielsen met een scherp aangesneden vrije trap, Diogo Costa bokst weg.

12

Fout op Onyedika, vrije trap voor Club.

11

Wat een kans voor Porto. Pepe wordt uitstekend vrijgespeeld maar hij legt de bal nog af richting Galeno, kans verkeken.

10

Hoekschop voor Porto.

9

Er worden voortdurend lange ballen richting Galeno gespeeld, het is duidelijk dat ze hem opzoeken om voor gevaar te zorgen.

8

Jutglà en Sowah zorgen voor grote dreiging. De Portugezen staan goed als blok.

7

Een goede countermogelijkheid wordt door Olsen en Sowah de das om gedaan.

4

Nielsen laat zich te gemakkelijk de bal afsnoepen op het middenveld. Galeno trapt de counter te zwak in het zijnet.

2

De ruimte ligt op de flanken, zover is duidelijk.

1

Joao Mario plaatst de bal richting de winkelhaak, maar het leer belandt over doel.

1

Vanaken laat zich meteen opmerken bij Pepe, die wel snel gaat liggen.

1

We zijn vertrokken! Club is op zoek naar een gouden zaak in het Drakenstadion.

1

FC Porto - Club Brugge: 0-0



FC Porto: João Mário Neto Lopes - Pepe - David Carmo - Andrés Mateus Uribe Villa - Pepê - Zaidu Sanusi - Galeno - Otavinho - Francisco Evanilson - Stephen Antunes Eustáquio - Diogo Meireles Costa

Bank: Iván Marcano Sierra Marcano - Marko Grujić - Bruno Xavier Almeida Costa - Antonio Martínez López - Wendell - Rodrigo Fernandes Conceição - Gonçalo Oscar Albuquerque Borges - Gabriel Veron



Club Brugge: Denis Odoi - Andreas Skov Olsen - Ferran Jutgla - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Kamal Sowah - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Casper Nielsen - Brandon Mechele - Abakar Sylla

Bank: Eduard Sobol - Eder Balanta - Cyle Larin - Dedryck Boyata - Antonio Nusa - Roman Yaremchuk - Lynnt Audoor - Senne Lammens - Cisse Sandra

Vooraf