Opstellingen Club Brugge - Atlético Madrid (Champions League)

Club Brugge staat vanavond oog in oog met Axel Witsel, Yannick Carrasco en Diego Simeone. Atlético Madrid is op bezoek in Brugge en blauw-zwart gaat op zoek naar de perfecte start.

Een nieuwe driepunter zou zo goed als zeker Europese overwintering betekenen plus een serieuze optie op de tweede ronde van de Champions League. Diego Simeone was alvast onder de indruk van de eerste matchen in de CL van Club: “Ze hebben een heel goeie trainer, die hen op een indrukwekkende manier laat spelen. Met veel pressing, goed voetbal, veel dynamiek en veel mensen op de helft van de tegenstander. Het is mooi om te zien hoe ze spelen. Dat was ook zo tegen Leverkusen en nog meer in Porto. Natuurlijk wordt dit een lastige match in hun huis.” Hoefkens kan wel niet rekenen op Skov Olsen, die een voedselvergiftiging heeft opgelopen. Boyata trainde maandag ook niet mee. Wel van de partij: Clinton Mata Abakar Sylla. Vermoedelijke opstelling Club: Mignolet - Mata, Mechele, Sylla, Meijer - Onyedika, Nielsen, Vanaken - Buchanan, Jutglá - Sowah BetFIRST geeft Club een score van 4,25. Een winst van de Bruggelingen zou dus wel wat kunnen opleveren...