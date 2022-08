Volg Union-Rangers hier live vanaf 20u45

Union SG begint vandaag aan zijn Champions League-campagne tegen het Schotse Rangers. Karel Geraert bouwt verder op het geraamte dat er al stond van vorig seizoen.

De positie van Casper Nielsen wordt ingenomen door de 23-jarige Senne Lynen. Die moest vorig seizoen een heel jaar revalideren na een zware knieblessure, maar nu rekent Geraerts op hem om de aanvalsgolven van de Schotten onder controle te houden. De andere twee veranderingen tegenover vorig seizoen zijn Scott Sykes en Simon Adingra, van wie veel verwacht wordt.

Maar ook Dante Vanzeir wil zich tonen: "Voor mij en andere jongens is het een kans om ons te bewijzen op een groter podium. Ik zie België niet als mijn laatste stop. Ik mik hoger in mijn carrière, dan is Europees voetbal goed om te proeven hoeveel ik me moet verbeteren om in een grotere club in Europa te spelen", aldus de 24-jarige spits.

De ziekenboeg van de Brusselaars zit met Kandouss, Eckert, Ayensa, Nilsson en Machida ook redelijk vol.

Vermoedelijke opstelling: Moris, Sykes, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Teuma, Lazare, Lapoussin, Vanzeir, Adingra