LIVE: Club met tien verder na rood voor Soah, de minuten tikken weg

Club Brugge heeft nog drie wedstrijden om zich te garanderen van een gegeerde plaats in de volgende ronde van de Champions League. Club heeft vanavond in Madrid genoeg aan één punt om door te stoten.

Club Brugge heeft er tot dusver een schitterend parcours opzitten met winst tegen zowel Leverkusen als Porto als Atlético Madrid. 9/9 dus voor de Belgische landskampioen en zo kunnen de Bruggelingen zich vanavond al veilig stellen van een plekje bij de laatste zestien. Club heeft slechts één puntje nodig om door te stoten, bij verlies kan het zich nog plaatsten in de thuiswedstrijd tegen FC Porto en de uitwedstrijd in en tegen Leverkusen.

Bij Club is iedereen fit, dat wil zeggen dat Skov Olsen opnieuw in de selectie zit. Coach Carl Hoefkens zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw roteren. Jutglà, Sylla en Sowah worden opnieuw in de basis verwacht, het drietal kreeg rust tegen Westerlo. Het is ook afwachten of Hoefkens beroep zal doen op Mata of Odoi.