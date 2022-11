Opstellingen Bayer Leverkusen - Club Brugge (Champions League)

Club Brugge staat momenteel eerste in groep B van de Champions League, als het vandaag een beter resultaat neerzet dan FC Porto is het groepswinnaar.

Het zou wat zijn, Club dat na zo'n fantastisch parcours (drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag) de groepswinst pakt. De Belgische landskampioen was al zeker van de volgende ronde maar kan een 'haalbaardere' tegenstander loten indien het groepswinnaar wordt. Club heeft het lot dus in eigen handen maar zal toch met een oog meekijken naar de wedstrijd in Porto. De Portugezen nemen het op tegen Atlético Madrid en kunnen zelf nog groepswinnaar worden als het beter doet dan Club in Leverkusen.