LIVE: Real Madrid komt al heel vroeg met basisopstelling, ook elf van Dortmund zijn bekend: fans stromen massaal toe!

De grootste wedstrijd van het jaar voor velen staat op het programma zaterdag. Dan nemen Borussia Dortmund en Real Madrid het tegen elkaar op in de Champions League-finale. Volg alles op de voet bij ons!

Bij Real Madrid is het ondertussen al niet zo verrassend meer om in een Champions League-finale te staan. Los Blancos kunnen de prijs al voor de 15e keer winnen.

Maar dan moet het wel voorbij Borussia Dortmund geraken. Makkelijk zal dat alleszins niet worden. De Duitse club telt de meeste clean sheets van het tornooi en bewees in de halve finales tegen PSG alweer dat het een zeer stugge tegenstander is.

De Duitsers staan voor de tweede keer in hun geschiedenis in een Champions League-finale. De eerste keer was in 1997 tegen Juventus, die werd met 3-1 gewonnen. In 2013 verloor Dortmund met 1-2 van Bayern München.

Real Madrid speelde haar laatste CL-finale in 2022 en won toen met 0-1 van Liverpool. Vincius Jr. scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Voor enkele spelers wordt het extra speciaal. Mats Hummels en Marco Reus speelden in 2013 ook al mee in de finale tegen Bayern. Die werd overigens net als nu in het Wembleystadion gespeeld.

Bij Real Madrid zal Thibaut Courtois in doel staan, 100% zeker. Carlo Ancelotti bevestigde dat op zijn persmoment. Lunin was ziek en komt pas op de wedstrijddag naar Londen, hij start op de bank.