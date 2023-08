1-0: Rood voor Bataille! Kan Antwerp voorsprong vasthouden met man minder tegen AEK

90

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



87

Nog een vijftal minuten moet Antwerp volhouden tegen de Griekse belegering. Lukt dat?



84

Coulibaly net niet!

Coulibaly stuntelt zich door de Griekse defensie en kan nog net zijn tip tegen de bal zetten voor een uitkomende Athanasiadis maar het leer hobbelt naast



83

PLots ligt er rechts veel ruimte voor Mantalos. Vines wil ernaartoe maar wordt duidelijk aan de arm getrokken door een Griek in de 16. Kans verkeken, niet zo slim van de bezoekers



78

Van buiten de 16 dan maar. De lage uithaal is van Hajsafi maar Butez strekt zich uitstekend en duwt de bal in corner



76

Jonsson kan twee keer uithalen op even veel minuten maar raakt niet door het bos van Antwerp-spelers in de 16



74

De geelhemden lijken het tegen 10 man moeilijker te hebben om kansen te creëren. Niet onlogisch aangezien de accordeon bij Antwerp helemaal dubbelplooit



70

Vincent Janssen

Arbnor Muja





67

Steven Zuber

Petros Mandalos





67

Djibril Sidibé

Sergio Ezequiel Araujo





67

Mijat Gaćinović

Niclas Eliasson





66

Het Antwerp-publiek trakteert Letexier op een striemend fluitconcert met een "you're f*cking shit" erbovenop



66

Gele kaart voor Ritchie De Laet





65

De Laet zet zich door op snelheid en kapt de 16 in. Daar lijkt Sidibe de haakfout te maken maar Letexier is duidelijk geen Antwerp-fan en wuift het protest weg



63

Antwerp komt nog eens piepen. Balikwisha kapt zich vrij aan de rand van de 16 en plaatst maar Athanasiadis laat zich niet verrassen



60

Het lijkt wel een beetje op de situatie waarmee Genk moest omgaan vorige week in de Europa League kwalificatie. Zij verdedigden ook een 1-0 voorsprong tegen een Griekse ploeg met 10 man. Dat liep toen niet goed af maar als het hier 1-1 eindigt, is er zeker geen man overboord



56

Jurgen Ekkelenkamp

Zeno Van Den Bosch





56

Jacob Ondrejka

Samuel Vines





56

Antwerp wisselt van systeem en gaat met een 5-3-1 spelen. Balikwisha komt mee centraal op het middenveld te staan. Van Den Bosch versterkt de achterhoede en Vines komt op de linksachter



53

Gele kaart voor Orbelín Pineda Alvarado





53

Bij elke fout laat de Bosuil nu van zich horen en willen ze kaarten zien voor de Grieken



52

Gele kaart voor Mijat Gaćinović





50

Rode kaart voor Jelle Bataille

Na een slechte inspeelpass kan AEK counteren. Bataille moet de zeis bovenhalen om de counter eruit te halen maar doet dat volgens de Franse scheidsrechter te drastisch opd e enkels van Gacinovic. Een stevige sliding was het wel, maar nog wel zo'n 10 meter op de helft van AEK



48

Butez!

Een eerste waarschuwing van de Grieken. Ze combineren er vlot door van rechts naar links. Safi haalt uit vanop links maar Butez pareert met de vuisten



46

Antwerp trapt de tweede helft op gang. Kunnen ze de voorsprong vasthouden?



46

Damian Szymański

Jens Jønsson





45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

De bezoekers willen graag gelijk maken voor de rust. Zuber dient zich aan als spelmaker en via een mooie overstap over de bal kan Pineda uithalen aan de rand van de 16. Gelukkig voor Butez en Antwerp staat de 16 aardig gevuld en gaat de bal via de rug van Vermeeren in corner



40

Antwerp komt er nog eens goed uit! Janssen rukt zich los bij Szymanski en legt achteruit maar hij vindt net geen ploegmaat in de 16. De Laet ziet zijn kans om de afvallende bal in één tijd op doel te schieten maar een Grieks hoofd weert af



38

Sidibe laat het voetje hangen in het duel met Balikwisha maar er wordt niet voor een fout gefloten



36

Levi Garcia

Ezequiel Ponce





36

Zuber en Amrabat combineren zich een weg naar doel. Zuber ontglipt net de buitenspelval maar Coulibaly grijpt in met een sliding aan de rand van de 16



33

De aanvaller heeft zich bovendien gekwetst bij die actie en moet nu verzorgd worden op het veld



32

Koulibaly dwingt Levi Garcia richting achterlijn. De aanvaller probeert nog wel uit te halen maar doet dat in het zijnet



31

Even voor de goede orde. Noureddine Amrabat is niet de ex-speler van Club Brugge die een fantastisch WK speelde maar wel diens broer. Domogaj Vida is wél de Kroatische centrale verdediger met wel wat wedstrijden op zijn teller



28

Alderweireld!

Levi Garcia neemt een lange bal goed aan en dribbelt zich dan voorbij de twee centrale verdedigers van Antwerp. Oprukkend in de 16 laadt hij zijn linkerbeen op om uit te halen maar Alderweireld brengt redding met een fantastische sliding



28

Coulibaly oogst lof. Nu houdt hij goed Amrabat af op een bal die langs opzij de 16 inbotst



25

Gele kaart voor Damian Szymański





23

Bijna een copy paste van een tiental minuten geleden. Amrabat kapt toch wel heel simpel Bataille uit en zet voor. Levi Garcia kopt een half metertje over



21

Het antwoord van de Grieken is een afstandsschot van kapitein Szymanski. Maar hij trapt ver naast



18

Het is zo'n doelpunt waar de pre-assist minstens even belangrijk is als de assist. Keita zorgde niet alleen voor de balverovering maar ook voor de versnelling rond de 16 die de loopactie van Janssen triggerde en waardoor Vermeeren zijn fraaie pass diep kon steken



16



Doelpunt van Vincent Janssen (Arthur Vermeeren)

Keita onderschept de bal aan de middencirkel en vervolgens blijft Antwerp lang in balbezit rond de 16 van de bezoekers. Het is zoeken naar openingen maar Vermeeren vindt die bij de lopende anssen die nipt de buitenspelval ontglipt. Met een plaatsbal omspeelt hij de Griekse doelman en staat het 1-0



13

Een slechte terugspeelbal bij AEK leidt een corner in van Antwerp. Alderweireld verlengt aan de eerste paal, zonder vervolg



11

Amrabat dribbelt langs de rechterflank en zet voor. Levi Garcia staat helemaal vrij in de 16 maar gelukkig voor Antwerp kopt hij recht in de handen van Butez



8

De twee openingsminuten van Antwerp waren furieus maar nu zijn beide ploegen opnieuw wat aan het verkennen



2

Opnieuw Ekkelenkamp

De Bosuil brult! tot twee keer toe grijpt Coulibaly achterin goed en gretig in. Hij stormt mee naar voor terwijl het spel voort gaat. Balikwisha passt richting Ekkelenkamp die de bal mooi rond zijn as meeneemt maar hij kan dan net niet afwerken



1

Ekkelenkamp zag de ruimte en kwam vanop links naar binnen gegleden. Alderweireld verstuurt een gemeten lange pass maar tussen twee Griekse verdedigers is het voor de Nederlander te lastig



1

Kick-off

De aftrap is gegeven! Voetbalt Antwerp zich naar het hoogste Europese toneel of niet?