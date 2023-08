Genk moet Champions League-droom nu al opbergen

Racing Genk mag zijn droom van Champions League-voetbal nu al opbergen. De Limburgers geraakten niet voorbij Servette dat al na 5 minuten met 10 man verder moest en is bijgevolg nog niet zeker van Europees voetbal.

De partij was nog maar net op gang gefloten toen Bryan Heynen een vreselijke tackle op de enkel moest incasseren. De middenvelder kermde het uit van de pijn en scheidsrechter Simovic trok geel voor Crivelli. De VAR riep de ref echter naar het tv-scherm en toen die de ernst van de tackle zag, haalde hij een rood karton boven.

Pech voor Bryan Heynen die met de draagberrie van het veld moest, Servette FC moest al na 5 minuten met 10 man verder. Genk voetbalde voortdurend op de helft van Servette voetbalde en echt gevaar kwam er via een kopbal van Galarza, die de plaats van Heynen had ingenomen.

© photonews

Halfweg de eerste helft zette Trésor de 1-0 op het scorebord vanop de strafschopstip na een haakfout op Munoz. Met 11 tegen 10 en een voorsprong leek Genk de schaapjes vroeg op het droge te hebben, maar niets bleek minder waar.

Te slap verdedigen en een domme fout aan de rand van de grote rechthoek luidden de gelijkmaker in na 35 minuten. Cognat trapte, het leer ging via het hoofd van Arokodare in eigen doel, Vandevoordt was kansloos. De Limburgers kwamen nog goed weg op slag van rust toen Antunes in het zijnet besloot.



Spanning troef in het tweede bedrijf dat goed begon voor Racing met Arokodare in de hoofdrol. Eerst besloot hij op de paal en in de 51e minuut trof hij raak met een kopbal na een heerlijke voorzet van Trésor. Maar opnieuw gaf Genk een voorsprong uit handen tegen 10 Zwitsers: Antunes mocht breed leggen, Bedia tikte binnen (2-2).

De Limburgers kwamen nog dicht bij de winnende treffer, maar het schot van de ingevallen El Hadj werd voor de lijn gekeerd en een prima kopbal van Arokodare werd gered door doelman Mall. 2-2 na de reguliere speeltijd en verlengingen dus.

De thuisploeg trok ook in de verlengingen voluit de kaart van de aanval en voetbalde voortdurend op de helft van de tegenstander, maar echt doelrijpe kansen bleven uit en dus moesten strafschoppen beslissen. Daarin toonde Servette zich de sterkte nadat Hrosovsky en Arokodare voor Genk misten.

Racing Genk moet zijn Champions League-droom nu al opbergen en moet nog vol aan de bak om een plaatsje in de Europa League af te dwingen.