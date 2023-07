Racing Genk maakt het niet af in een echte kansenkermis

Kansen bij de vleet en uiteindelijk 'maar' twee doelpunten. Racing Genk zal het volgende week in eigen huis moeten afmaken.

Racing Genk moest direct vol aan de bak in de voorrondes van de Champions League. De Zwitserse vice-kampioen, Servette, was de tegenstander. Nieuweling Fadera begon direct in de basis. Hij kreeg de voorkeur op Trésor. Kayembe mocht ook direct zijn debuut maken.

Eerste helft

Racing Genk liet direct zien dat ze er zin in hadden. Ze combineerden goed en probeerden hun aanvallend spel te brengen dat we van hen gewoon zijn. Na 22 minuten was het dan ook raak voor de Limburgers.

Arokodare kon een hoekschop van Hrosovsky perfect met de hoofd raken en de Zwitserse doelman was geklopt. De belangrijkheid van een doelpunt op verplaatsing mag dan wel niet meer bestaan. Op voorsprong komen werkt altijd prima voor het vertrouwen van een ploeg.

Nadien kwam Servette beter in de wedstrijd en Racing Genk kwam nog een paar keer goed weg. Toch mochten de Limburgers met een krappe voorsprong gaan rusten.

Tweede helft

We waren nauwelijks begonnen of de 0-2 stond bijna op het bord. Paintsil, die al een gesel was voor de Zwitserse verdedigers in de eerste helft, legde de bal perfect klaar voor Heynen. De middenvelder besloot echter te centraal en te slap om de doelman van Servette echt te bedreigen.

De verdediging van Racing Genk was nog altijd in hetzelfde bedje ziek als vorig seizoen. Met momenten stonden ze slap te verdedigen en bijna kon Crivelli profiteren, maar Vandervoordt bracht redding.

In de 71ste minuut maakt Racing Genk zijn tweede van de avond via een owngoal, maar het feest ging niet door. Paintsil was te snel en stond zo buitenspel. Dit gaf Servette de moed om voor de gelijkmaker te gaan en die kwam er.

Net zoals het doelpunt van Racing Genk viel deze van Servette op een stilstaande fase. Rouiller zette de gelijkmaker op het bord en dit doelpunt was niet onterecht. De Zwitsers waren er namelijk al een paar maal dichtbij.

In een spannende laatste 20 minuten kwamen beide ploegen nog tot een aantal goede kansen, maar doelpunten vielen er niet meer. Zo moet Racing Genk het volgende week in eigen huis proberen af te maken.