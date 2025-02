LIVE Club Brugge-Atalanta: Kan blauw-zwart stunten tegen De Ketelaere en co?

Club Brugge ontvangt in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League het Atalanta van Charles De Ketelaere. Kan blauw-zwart zichzelf in eigen huis een goede uitgangspositie bezorgen?

Twee weken nadat Club Brugge zich op de spannende slotspeeldag van de League Phase van de Champions League plaatste voor de tussenronde, treft blauw-zwart het Italiaanse Atalanta. Dat is de nummer drie uit de Serie A.

"Makkelijk wordt het niet", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie. "Atalanta is een ploeg die heel gedisciplineerd speelt en de taken van de coach tot in de perfectie uitvoert. En ze hebben ook veel scorend vermogen."

Toch ziet Hayen ook kansen voor Club. "Er liggen mogelijkheden voor ons. Zij pressen één op één, wat het moeilijk maakt, maar we beschikken over spelers die individueel een speler kunnen uitschakelen", zei Hayen nog.

Opletten voor Retegui, vaste elf bij Club Brugge

Bij Atalanta is er een hele lijst afwezigen, onder meer ex-Club verdediger Kossounou ligt in de lappenmand. Charles De Ketelaere, die warm ontvangen zal worden, zal wel in de basis staan. Het is ook opletten voor Retegui, hij scoorde afgelopen weekend nog vier keer tegen Helles Verona.

Bij Club Brugge worden de verwachte namen in de basis verwacht met Mignolet, Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Onyedika, Jashari, Vanaken, Talbi, Jutgla en Tzolis.