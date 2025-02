LIVE: Mignolet pakt de penalty van Lookman!

64

Lookman haalt opnieuw uit in de zestien, Mignolet staat opnieuw goed te keepen en redt.



62

Atalanta krijgt een corner, maar die zorgt niet voor veel gevaar. Toloi kan uiteindelijk trappen buiten de zestien, maar die bal verdwijnt in de tribunes.



61



Ademola Lookman mist penalty

Mignolet zit in de goede hoek en pakt de penalty van Lookman!



60

Gele kaart voor Christos Tzolis





60



Penalty voor Atalanta





58

Krijgen we een penalty voor Atalanta? De VAR is het aan het nakijken...

De VAR kijkt ook naar een fout van Tzolis op Cuadrado in de zestien, de scheidsrechter wordt ook naar het scherm geroepen.



57

Opnieuw ontsnapt Club. Lookman trapt de bal binnen, maar stond buitenspel en controleerde de bal ook met de hand.



54

Chemsdine Talbi

Hugo Siquet

Hayen antwoordt op invaller Lookman met een extra verdedigende pion. Siquet neemt zijn plaats in.



51

Pasalic kan koppen, maar de bal gaat naast.



50

Ederson knalt, zijn schot wijkt af en gaat in corner.



46



Doelpunt van Ademola Lookman (Davide Zappacosta)

Nu gaat Talbi in de fout en laat hij Zappacosta te makkelijk los. Hij vindt invaller Lookman in de zestien, die na een halve minuut al de 1-3 binnenknalt. Dit was wat Club moest vermijden.



Jutgla knalt de 0-3 mooi binnen

De knal die tot in Brugge waarneembaar was! 💥🎯 pic.twitter.com/kQvExOCw7X — Play Sports (@playsports) February 18, 2025

45+3



Doelpunt van Ferran Jutgla (Christos Tzolis)

Aan de overkant is het wel weer prijs. Tzolis speelt Jutgla aan, de Catalaan laat de bal twee keer botsen en neemt die dan op de slof. Zijn schot gaat heerlijk in de hoek, Club trekt met 0-3 de rust in.



45+2

Club Brugge ontsnapt. Zappacosta knalt eerst op de paal, Mignolet haalt daarna een bal van de lijn. De bal gaat drie keer bijna binnen, maar het zit Atalanta ook niet mee.



45+2

Voorzet van Cuadrado in de zestien, Zappacosta kopt flauw naar de grond. Mignolet kan makkelijk oprapen.



45+1

De Roon kan knallen vanop de rand van de zestien, de bal blijft onderweg steken in de zestien. Het gevaar is zo geweken.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



45

Mario Pasalic

Ademola Lookman





44

Jutgla knalt naast!

Jutgla bouwt zelf aan zijn aanval en viseert de verste hoek, zijn schot gaat maar net naast. Dit had de doodsteek kunnen zijn voor Atalanta.



43

Club komt nog eens in de buurt van de zestien van Atalanta, via de Talbi en Tzolis komt de bal tot bij Onyedika. Hij probeert te plaatsen vanop de rand van de zestien, maar zonder veel gevaar.



De 0-2 van Talbi

Eentje is geentje voor Chemsdine Talbi! 👀✌️ pic.twitter.com/eDAhoK7mDm — Play Sports (@playsports) February 18, 2025

40

Zappacosta zijn hoge voorzet is lang onderweg, Retegui en Cuadrado kunnen koppen. Gevaar levert het niet echt op, Mignolet kan makkelijk plukken.



38

Een te harde pass richting Retegui, de irritatie bij Atalanta begint te groeien.



37

Pasalic kan koppen in de zestien, maar recht op Mignolet. Hij kan de bal klemmen.



36

Gele kaart voor Raphael Onyedika

Onyedika trekt Retegui tegen de grond op het middenveld en krijgt terecht geel.



33

Atalanta moet wat bekomen van de 0-2, ze slagen er niet meer in om echt gevaarlijk te zijn de laatste minuten.



30

De weg is nog lang, maar Club Brugge heeft nu een voorsprong van drie doelpunten. De rust halen met deze voorsprong is nu prioriteit om de Italianen geen hoop te geven.



28

De VAR bekijkt nog even een duel tussen Mechele en De Ketelaere, de Club-verdediger lijkt zijn elleboog te planten in het gezicht van zijn ex-ploegmaat. De goal wordt wel goedgekeurd.



27



Doelpunt van Chemsdine Talbi

Tzolis wordt gevonden in de zestien na een geweldige actie van Jashari, hij trapt vol op de doelman van Atalanta. De bal komt in de voeten van Talbi, hij trapt hoog in het doel binnen. Staat Club met een half been in de achtste finale?



26

Seys kan oprukken en vindt Tzolis, Toloi trapt in de zestien tegen zijn eigen arm.



23

De Cuyper hinkt, maar kan wel verder.



21

De Cuyper komt stevig tussen bij een trap van Pasalic, maar krijgt zelf een trap. Hij blijft even liggen en heeft verzorging nodig.



19

Snelle vrije trap van Atalanta, Ederson staat plots alleen voor Mignolet. Hij duwt de bal iets te ver voor zich uit en duwt over, geen corner voor de Italianen.



17

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





17

Doelpunt van Atalanta

Retegui kan te makkelijk een voorzet binnen trappen, maar hij stond duidelijk buitenspel. Club Brugge is gewaarschuwd.



15

Retegui naast

De Roon vindt Retegui centraal, zijn schot gaat naast. Mignolet had het goed ingeschat en liet de bal over de achterlijn rollen.



14

De Ketelaere zet zich door aan de zijlijn, net voor de zestien kunnen Seys en Ordonez hem de bal ontfutselen.



13

Club krijgt een vrije trap na een trekfout op Seys. Ordonez kopt de bal bij de tweede paal weer in het pak, maar Atalanta kan de bal wegwerken.



De openingsgoal van Talbi

Een Brugse droomstart in Bergamo! 🙌👀 pic.twitter.com/jYkP4oMSat — Play Sports (@playsports) February 18, 2025

11

Gele kaart voor Sead Kolasinac

Kolasinac gebruikt iets te veel zijn arm om een bal te controleren volgens de ref en krijgt geel.



9

Club haalt nog eens de overkant, een zeldzaam technisch foutje van Vanaken haalt de angel eruit.



8

Atalanta eist nu meer de bal op, een kopbal van De Roon op al een vierde hoekschop levert weinig gevaar op.



6

Atalanta dwingt een nieuwe corner af, Djimsiti kopt voorlangs.



5

Daar is Atalanta met de reactie. Pasalic probeert het met een halve omhaal in de zestien, maar hij mist schot en Club kan wegknallen.



3



Doelpunt van Chemsdine Talbi (Ferran Jutgla)

Vanaken speelt Jutgla goed aan, hij vindt de Talbi. De jonge winger lijkt de kans te verkwanselen, maar knalt de bal dan door de benen van De Roon binnen. Wat een droomstart voor Club Brugge!



2

Jashari trapt de corner over de achterlijn, Kolasinac kopt de tweede corner over het dak van het doel.



1

Retegui haalt een eerste keer de achterlijn, Ordonez staat een corner toe.



1

Atalanta - Club Brugge: 0-0