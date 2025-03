LIVE: Daar is de gelijkmaker: De Cuyper brengt Club weer langszij!

Club Brugge ontvangt Aston Villa in de achtste finale van de Champions League Aston Villa. Zorgt blauw-zwart alweer voor een stunt op het kampioenenbal?

Aston Villa is een oude bekende van Club Brugge in deze Champions League, op 6 november kwamen de Engelsen al eens op bezoek naar Jan Breydel. Toen won Club met 1-0 dankzij een penalty na dom handspel van Tyrone Mings.

Hij is er dit keer niet bij door een blessure, terwijl Diego Carlos werd verkocht. Rode Duivel Amadou Onana is er ook niet bij door een blessure. Achteraan is Aston Villa wankel, het hield in de Premier League nog maar drie keer de nul dit seizoen.

Vooraan zijn Marcus Rashford en Marco Asensio nieuw, die laatste scoorde 4 doelpunten in 6 matchen voor zijn nieuwe ploeg. Spits Jhon Duran is dan weer vertrokken, nieuwkomer Donyell Malen is Europees niet ingeschreven.

Seys geblesseerd, Onyedika keert terug

Bij Club Brugge ontbreekt Joaquin Seys dan weer met een blessure, Raphael Onyedika is wel fit geraakt. Vraag is wie Seys zal vervangen op rechtsachter, Sabbe of Siquet, en of Onyedika al meteen in de basis zal staan.

Een goede uitgangspositie is voor Club Brugge dus het grote doel van deze heenwedstrijd. Blauw-zwart moet volgende week naar Engeland. Van hun laatste negen uitwedstrijden verloor Aston Villa er zeven, maar in eigen huis is het al veertien wedstrijden ongeslagen.

Vermoedelijke opstellingen Club Brugge-Aston Villa

Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Jashari, Onyedika, Vanaken, Tzolis, Talbi, Jutgla

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Bogarde, Digne, Kamara, Tielemans, McGinn, Asensio, Rashford, Watkins