LIVE Club Brugge-Borussia Dortmund (21u): Nicky Hayen brengt verwachte elf namen aan de aftrap

Club Brugge ontvangt Borussia Dortmund voor de opener van zijn Champions League-campagne. Kan blauw-zwart meteen een punt pakken tegen de verliezend finalist van vorig seizoen?

In het seizoen 2020/2021 trof Club Brugge Borussia Dortmund de laatste keer in de Champions League. In Jan Breydel werd het toen 0-3, twee keer Haaland en Thorgan Hazard, telden blauw-zwart al na een half uur uit.

Dortmund won toen ook de terugwedstrijd met 3-0, dankzij twee goals van Haaland, maar die is er nu in de vernieuwde Champions League niet meer. De laatste zege van Club tegen Dortmund dateert al van 2003, in de voorrondes van het kampioenenbal.

Dortmund op zijn hoede, Hayen ziet opties

Nuri Sahin, de coach van Dortmund, is op zijn hoede voor Club. "Sinds we weten dat we tegen Club moeten spelen, hebben we veel wedstrijden van het team bekeken. Club Brugge heeft een duidelijke spelopvatting en principes."

Club-coach Hayen ziet dan opties tegen Dortmund. "De finalist van vorig seizoen. Al kunnen zij in het begin van het seizoen nog zoekende zijn. Er liggen mogelijkheden, als we boven onszelf kunnen uitstijgen."

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Kortrijk van afgelopen zaterdag worden Ordonez en Onyedika opnieuw in de basis verwacht. Casper Nielsen zit na een blessure opnieuw in de selectie, enkel Bjorn Meijer ontbreekt nog.

Verwachte opstellingen Club-Dortmund

Club Brugge: Mignolet; De Cuyper, Ordonez, Mechele, Seys; Vetlesen, Vanaken, Onyedika; Tzolis, Nilsson, Skov Olsen

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Süle, Ryerson; Sabitzer, Brandt, Groß; Adeyemi, Guirassy, Malen