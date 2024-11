LIVE Club Brugge-Aston Villa: Houdt blauw-zwart de krappe voorsprong vast?

Club Brugge neemt het in zijn vierde wedstrijd in de Champions League op tegen het Engelse Aston Villa. Kan blauw-zwart nog eens punten pakken.

Na drie wedstrijden in de Champions League staat Club Brugge onderaan het klassement met 3 op 9. Tegen Borussia Dortmund en AC Milan speelde Club Brugge goed, maar bleef het achter zonder punten.

Enkel op bezoek bij Sturm Graz kon de Belgische landskampioen punten pakken en dat wil het tegen Aston Villa nog eens doen. Dat wordt wel niet makkelijk, want de Engelsen pakten 9 op 9 en slikten nog geen tegengoal.

Geen Nilsson en Onyedika bij Club Brugge

Club Brugge moet het tegen Aston Villa ook doen zonder de geblesseerde Gustaf Nilsson en de geschorste Raphael Onyedika. Die laatste pakte tegen AC Milan rood in de eerste helft na een stevige tackle.

Verwacht wordt dat Romeo Vermant opnieuw in de spits staat, op het middenveld is het afwachten wie Onyedika vervangt. Hayen heeft de optie tussen Casper Nielsen en Hugo Vetlesen, de twee speelden de afgelopen weken wel niet veel.

Bij Aston Villa is het uitkijken naar Rode Duivels Youri Tielemans en Amadou Onana. Voor die laatste wordt het zelfs zijn eerste clubwedstrijd in België. Slagen de twee er in om Club Brugge aan banden te leggen?