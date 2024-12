LIVE Club Brugge-Sporting: Profiteert blauw-zwart van crisis bij Sporting in de Champions League?

Club Brugge ontvangt dinsdagavond in de Champions League het Sporting van Zeno Debast. Bij winst is Club Brugge bijna zeker van de top 24 en de barrages.

De opdracht voor Club Brugge is duidelijk tegen Sporting: winnen. Toch als het nu al bijna zeker wil zijn van de top 24 en de barrages in de Champions League. Want in 2025 volgen nog duels met Juventus en Manchester City.

Die twee ploegen zullen de punten nodig hebben als ze zich via de top acht rechtstreeks willen plaatsen voor de volgende ronde. En dus is Sporting de ploeg waartegen Club Brugge punten moet pakken.

Crisis bij Sporting en opletten voor Gyökeres

Dat leek enkele weken geleden nog een onmogelijke opdracht, want Sporting won alles. In de Champions League won het zelfs van Manchester City. Maar sinds het vertrek van coach Amorim naar Manchester United liep het mis.

Sporting verloor van Arsenal met 1-5 in de Champions League en ook in Portugal moest Sporting twee nederlagen slikken. Club Brugge treft Sporting misschien wel op het juiste moment, al zullen ze ook geen vierde keer op rij willen verliezen.

Voor Club Brugge wordt het vooral opletten voor spits Viktor Gyökeres. De Zweed scoorde dit jaar al 60 keer voor zijn club en land, niemand doet beter. Voor Sporting scoorde Gyökeres al 68 keer in 72 matchen, Mechele en Ordonez zijn dus gewaarschuwd.