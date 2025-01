LIVE Club Brugge-Juventus: Verzekert blauw-zwart zich van de volgende ronde in de Champions League?

Club Brugge staat voor een belangrijke laatste thuiswedstrijd in de Champions League tegen Juventus. Kan blauw-zwart zich verkeren van de volgende ronde?

Voor Club Brugge is het al een succesvolle campagne geweest in de vernieuwde Champions League. Blauw-zwart won tegen Sturm Graz, Aston Villa en Sporting Lissabon en ook een gelijkspel tegen Celtic.

Club Brugge staat op de 19de plaats, maar is nog niet zeker van de kwalificatie voor de tussenronde in de Champions League. Daarvoor heeft Club Brugge nog minstens één punt nodig, tegen Juventus krijgt Club daarvoor een eerste kans.

Zorgt Club Brugge voor een stunt tegen Juventus?

"Een punt of zege zou een historisch moment betekenen. Ik wil dat de spelers zich belonen voor hun harde werk, elke dag opnieuw", zei coach Nicky Hayen op zijn persconferentie. Toch wordt het voor Club Brugge niet makkelijk.

Juventus verloor nog maar twee keer dit seizoen, in de Champions League tegen Stuttgart en in de Supercup tegen AC Milan. Een gelijkspel is misschien wel mogelijk, Juventus speelde al 15 keer gelijk dit seizoen.

Als Club toch zou winnen van Juventus en PSG doet woensdag hetzelfde tegen Manchester City, dan is blauw-zwart zeker van de tussenronde. Bij een gelijkspel of nederlaag wordt het op de laatste speeldag nog stevig rekenen.